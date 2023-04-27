Керівництво "вершкових" не лякає конкуренція за зірку Борусії Д. Клуб все одно прагне залучити молодого гравця до своєї команди.

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Як повідомляє Marca, представники Реала хочуть використати тактику, яку вже випробували під час трансферу Орельєна Чуамені, і зустрітися з Джудом Беллінгом особисто. "Вершкові" сподіваються випередити Манчестер Сіті, який також зацікавлений у послугах молодого півзахисника, і в потрібний час опинитися в потрібному місці.

До того ж Реал планує зробити чітку пропозицію Беллінгему, який досі не може визначитися щодо свого майбутнього. Мадридський клуб вірить, що у разі якщо гравець вибере Іспанію, то зможе знизити його трансферну ціну, яка наразі для них непомірна. Борусія Д оцінює півзахисника в 150 мільйонів євро.

Джуд Беллінгем взяв участь у 28 матчах в Бундеслізі. В його активі п'ять голів та чотири передачі. Чинна угода зіркового гравця розрахована до 2025 року.

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