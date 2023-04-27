Реал сподівається підписати Беллінгема – мадридці використовують перевірену тактику
Мадридський Реал вірить, що зможе завершити трансфер Джуда Беллангема влітку.
Керівництво "вершкових" не лякає конкуренція за зірку Борусії Д. Клуб все одно прагне залучити молодого гравця до своєї команди.
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Як повідомляє Marca, представники Реала хочуть використати тактику, яку вже випробували під час трансферу Орельєна Чуамені, і зустрітися з Джудом Беллінгом особисто. "Вершкові" сподіваються випередити Манчестер Сіті, який також зацікавлений у послугах молодого півзахисника, і в потрібний час опинитися в потрібному місці.
До того ж Реал планує зробити чітку пропозицію Беллінгему, який досі не може визначитися щодо свого майбутнього. Мадридський клуб вірить, що у разі якщо гравець вибере Іспанію, то зможе знизити його трансферну ціну, яка наразі для них непомірна. Борусія Д оцінює півзахисника в 150 мільйонів євро.
Джуд Беллінгем взяв участь у 28 матчах в Бундеслізі. В його активі п'ять голів та чотири передачі. Чинна угода зіркового гравця розрахована до 2025 року.
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