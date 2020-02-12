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Реал нацелился на таланта Лацио – мадридцы готовы "пожертвовать" Хамесом

17:40 170 Читати українською
Реал нацелился на таланта Лацио – мадридцы готовы "пожертвовать" Хамесом
Зинедин Зидан и Хамес Родригес / Фото ФК Реал

Реал попытается воспользоваться снижением интереса к хавбеку "орлов".

Сергей Милинкович-Савич попал на радары Реала, сообщает Don Balòn.

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Мадридцы попытаются убедить Лацио отпустить одного из своих самых талантливых игроков, королевский клуб готов включить в сделку своего хавбека Хамеса Родригеса. По информации портала transfermarkt, стоимость 24-летнего серба составляет 70 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Милинкович-Савич провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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Теги
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