Реал нацелился на таланта Лацио – мадридцы готовы "пожертвовать" Хамесом

Реал попытается воспользоваться снижением интереса к хавбеку "орлов".

Сергей Милинкович-Савич попал на радары Реала, сообщает Don Balòn.

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Мадридцы попытаются убедить Лацио отпустить одного из своих самых талантливых игроков, королевский клуб готов включить в сделку своего хавбека Хамеса Родригеса. По информации портала transfermarkt, стоимость 24-летнего серба составляет 70 млн евро.

В текущем сезоне Серии А Милинкович-Савич провел 22 матча, в которых отметился тремя голами и 4-мя ассистами.

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