Дуель Ібрагімовіча та Роналду, Гаттузо в рідних пенатах і битви андердогів в Іспанії: топ-5 матчів мідвіку

Екзамен міланським Інтером для Наполі Дженнаро Гаттузо, кубкова битва Атлетіка та Гранади, очікування нової сенсації від Мірандеса, протистояння Ліона та Марселя і дуель Мілана та Ювентуса в анонсі головних матчів мідвіку, які ви повинні переглянути.

Інтер – Наполі

12 лютого, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на каналі Setanta Sports 1 (Eurasia), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Інтер продовжує боротьбу за чемпіонський дубль на внутрішній арені. До першого півфіналу Кубка Італії проти Наполі хлопці Антоніо Конте підходять у доброму гуморі. У неділю "нерадзуррі" феєрично здолали Мілан у Дербі делла Мадонніна та повернули собі лідерство в Серії А. Тепер міланцям настав час підтвердити власні амбіції у другому за престижністю італійському турнірі. Останньою перепоною Інтера на шляху до фіналу став найслабший учасник стадії 1/2 фіналу.

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Криза в Наполі триває, що зайвий раз підтвердила домашня поразка від Лечче (2:3) на вихідних. Керманич "партенопейців" після матчу розкритикував своїх підопічних. Причина – відсутність характеру, а зважаючи на те, що головний тренер Наполі – Дженнаро Гаттузо – підстав не вірити йому немає. Тим не менше, проти топ-команд навіть проблемні неаполітанці виглядають непогано. Зокрема, в січні вони здолали Лаціо (1:0) та Ювентус (2:1), а тому спробують повторити цей трюк і в матчі з Інтером.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Атлетік – Гранада

12 лютого, 22:00. Більбао, Сан Мамес

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Міцні середняки іспанської Ла Ліги чи не вперше за десятиліття отримали шанс здобути Кубок короля. Стараннями басків із Реал Сосьєдада та Атлетіка з боротьби за трофей вибули грізні Реал і Барселона, тому тепер апетити команди з Більбао неймовірно зросли. Чи не жарт, Атлетік своїми руками створив можливість вперше за 5 років перемогти в престижному турнірі. Та й навіть тоді це був "усього лише" Суперкубок країни. У Кубку Іспанії "леви" не перемагали від сезону 1983/84, коли жах на опонентів ще наводив М'ясник із Більбао Гойкоечеа.

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А про Гранаду годі й говорити. Досягнення андалусійців обмежуються програним фіналом Копа дель Рей у 1959-му. Ель Грана стала однією із сенсацій старту сезону, коли навіть трохи полідирувала в Прімері. Зараз ситуація повертається до норми, але скромна команда під керівництвом Дієго Мартінеса йде 10-ю і близька до вирішення головного завдання кампанії – збереження прописки в еліті. Ще кращі справи Гранади в Кубку, де вона вже вибила Валенсію, Бадахос, Бадалону, Тамарасейте та Л'Успіталет. Атлетіку точно буде непросто.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Реал Сосьєдад – Мірандес

12 лютого, 22:00. Сан-Себастьян, Аноета

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Реал Сосьєдад проекзаменує на Аноеті головну сенсацію Іспанії. Мірандес із 35-тисячного містечка в провінції Бургос вдруге за 8 років дістався до півфіналу Копа дель Рей та спробує зняти ще один скальп із представника еліти. Провінційні "кабанчики" не хапають зірок із неба в Сегунді (10-те місце з 22-х команд), але влаштували справжній фурор у Кубку, вибивши Сельту, Севілью і Вільяреал. Перед півфіналом Мірандес у звичній ролі – андердога, тому будь-який результат у Басконії буде прийнятним.

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Натомість Сосьєдад повинен упоратися з роллю фаворита. Чвертьфінал із мадридським Реалом був простішим випробуванням для "біло-блакитних", оскільки, з одного боку, вони самі були в ролі аутсайдера, а з іншого – тягар відповідальності був меншим через більшу відстань до фіналу. Та тепер у Сан-Себастьяні навряд готові прийняти поразку хлопців Іманоля Альгасіля за крок до вирішального матчу. Та ще й від клубу, який за всю свою історію жодного разу не грав у Прімері.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Ліон – Марсель

12 лютого, 22:05. Ліон, Люм'єр

Телетрансляція на території України не запланована, звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Визнані французькі гранди зустрінуться уже на стадії 1/4 фіналу національного Кубка. Ліон провалив першу частину сезону в чемпіонаті, тому прагне реабілітуватися в інших турнірах. Попри складну кадрову ситуацію, "ткачі" в неділю дали бій ПСЖ у рамках Ліги 1. І хоч підопічні Руді Гарсії програли парижанам (2:4), та можуть занести собі цей матч до активу. Для тренера двобій із Марселем теж особливий – він 2,5 роки відпрацював на Велодромі.

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У портовому місті, однак, навряд ностальгують за етнічним іспанцем. Андре Віллаш-Боаш, який замінив Гарсію влітку, зумів поставити провансальцям гру, й вони залишаються останнім форпостом ліги перед достроковим чемпіонством для псевдогалактичного ПСЖ. Марсель не знає гіркоти поразок від кінця жовтня і навіть у поєдинку з Ліоном не збирається завершувати неймовірну 16-матчеву серію. Усе це вкупі обіцяє гаряче протистояння на Люм'єрі.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Мілан – Ювентус

13 лютого, 21:45. Мілан, Сан-Сіро

Телетрансляція на каналі Setanta Sports 1 (Eurasia), текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мілан і Ювентус спробують повернутися на переможний шлях у надпринциповому протистоянні між собою. "Россонері" тільки-но вийшли з кризи, як їх у дербі неймовірно боляче опустили на землю сусіди з Інтера. Мілан провів казковий перший тайм, але в другій половині гри проти "нерадзуррі" карета Піолі, Ібрагімовіча та Ко перетворилася на гарбуза. Тепер міланці спробують впоратися з іншим претендентом на Скудетто.

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Юве натомість теж зазнав прикрої поразки на вихідних. У виїзному матчі проти Верони все йшло за сценарієм "Старої синьйори" – повний контроль і черговий гол у неймовірній серії Роналду, та потім підопічні Саррі пропустили двічі в останні 15 хвилин від досвідчених Боріні та Пацціні. Втрата лідерства в Серії А вже запустила в Італії хвилю чуток про близьку відставку алленаторе туринців і повернення Макса Аллегрі. Можна лише уявити, якими будуть медійні заголовки після фіаско в Мілані...

Прогноз "Футбол 24": 1:3

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