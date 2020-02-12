Реал націлився на таланта Лаціо – мадридці готові "пожертвувати" Хамесом

Ліга чемпіонів — 19:03 129
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Динамо U-19 програло одноклубникам із Загреба в серії пенальті та вилетіло з Юнацької ліги УЄФА
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Динамо програло команді Канкави з катастрофічним рахунком – найбільша поразка киян у 2020 роціУкраїна — 16:55 17761
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Лунін отримав приз як найкращий гравець місяця – українець про обіцянку, Реал, вражаючий Ов'єдо і втрачений часІспанія — 15:23 2878
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Динамо – Тобол: онлайн-трансляція матчу – несподіваний склад Михайличенка і юний дебютант проти легенди ДніпраУкраїна — 14:52 5817
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Таємниця Роналду – близьке до Кріштіану джерело розкрило його справжнє ставлення до Ювентуса і РеалаІталія — 13:45 4970