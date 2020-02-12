Реал націлився на таланта Лаціо – мадридці готові "пожертвувати" Хамесом

Реал спробує скористатись зниженням інтересу до хавбека "орлів".

Сергєй Мілінковіч-Савіч потрапив на радари Реала, повідомляє Don Balòn.

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Мадридці спробують переконати Лаціо відпустити одного зі своїх найталановитіших гравців, королівський клуб готовий включити в угоду свого хавбека Хамеса Родрігеса. За інформацією порталу transfermarkt, вартість 24-річного серба становить 70 млн євро.

В поточному сезоні Серії А Мілінковіч-Савіч провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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