На радарах мадридців перебуває Ясін Буну. Голкіпер Севільї став головним героєм збірної Марокко, яка вперше у своїй історії пройшла до стадії півфіналу ЧС-2022.

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Як повідомляє Defensa Central, "бланкос" у захваті від виступів воротаря як на клубному, так і на міжнародному рівнях. Буну на наступний сезон розглядають як резервіста Тібо Куртуа, який є беззаперечним номером 1. Тому Реал вважає, що Андрій повинен піти в оренду, де отримуватиме стабільну ігрову практику, а його місце може посісти Буну.

Менеджер Севільї Рамон Мончі відкритий до продажу гравців, адже хоче збалансувати бюджет клубу, який останніми роками не повністю наповнювався. Андалусійці не продаватимуть Буну, якого також хоче Астон Вілла, за менш ніж 30 мільйонів євро. Мадрид вважає ціну завищеною.

На рівні клубу та збірної у сезоні 2022/23 Ясін награв 24 поєдинки, з яких сім зумів відстояти на нуль.

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