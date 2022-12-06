Испанцы впервые после триумфального финала-2010 вышли на матч ЧМ в синем. Беспрецедентный случай за последние 12 лет. После сенсационного поражения от Японии Луис Энрике вернул в стартовый состав Альбу, Ляпорта, Асенсио и Феррана. Большая неожиданность – появление Маркоса Льоренте на правом фланге обороны. Аспи и Карвахаль не убедили тренера. В трех предыдущих поединках представитель мадридского Атлетико не провел ни минуты. Борьба на флангах считалась ключевой. Мората остался на скамейке запасных, несмотря на 3 мяча на групповой стадии. Ферран, Ольмо и Асенсио снова сформировали атакующее триденте без четко выраженной девятки. Марокко ничем не удивило, выставив всех сильнейших.

Испанцы высоко прессинговали и пытались быстро вернуть мяч. Марокко едва ли не впервые перешло центр поля на 5-й минуте. Зиеш и Буфаль выбегали в быстрые контратаки, в обоих случаях неудачно. Асенсио позволил себя обокрасть, Гави сфолил перед собственным штрафным, а Хакими опасно выполнил стандарт. Симон провел сферу взглядом над крестовиной. Буну вообразил себя форвардом и чуть не подарил мяч Асенсио.

Тотальное преимущество испанцев во владении (75%) не приносило никаких дивидендов. Подопечные Луиса Энрике частенько грешили неточными передачами в финальной трети. "Атласные львы" вооружились тактикой японцев, оставив Буси без мяча. С полузащитником Барсы лично играл Эн-Несири. Центрбек Родри высоко поднимался, чтобы помочь с розыгрышем. Льоренте не впечатлял ни в атаке, ни в обороне. Маркос позволил прокинуть мяч себе между ног, опасно обрезался.

Буну таки начудил в середине первого тайма. Странный пас кипера Севильи перехватил Ольмо, который мгновенно подал в штрафную. От Феррана мяч отскочил к Гави, тот пробил метров с 10, а Буну перевел в перекладину. В конце концов, лайнсмен зафиксировал положение вне игры у зятя Лучо. Уже в следующей атаке Асенсио удалось уйти от офсайдной ловушки после классной передачи Альбы на свободное пространство. Но списанный Мадридом вингер попал в боковую сетку. Марокканцы ответили дальним выстрелом Мазрауи – Симон парировал только со второй попытки.

Перед самым перерывом марокканцы дважды разорвали правый фланг обороны "Красной Фурии". Сначала Агерд выиграл второй этаж и промахнулся с нескольких метров. Потом Льоренте и Педри пропустили передачу за спины, но испанцам удалось потушить пожар. Невыразительны 45 минут в исполнении команды Лучо. Не хватало скорости и мобильности впереди. 70% владения, 400 передач, 1 выстрел, 0 ударов в створ. Льоренте нередко играл "интериора", пытаясь атаковать свободное пространство, Педри подстраховывался в защите. Несколько раз именно через зону Маркоса соперники организовали быстрый ответ. Марокко атаковало острее.

Во втором тайме картина не изменилась. Марокко защищалось очень низким блоком. Ольмо нашел момент для мощного удара с угла штрафной – Буну сыграл кулаками. В конце концов, Луис Энрике убрал с поля Гави (Солер) и Асенсио (Мората). Оба провалили игру. Вундеркинд каталонского гранда, которого сватают к принцессе Леонор, запомнился 7 потерями, 4 фолами и только половиной выигранных единоборств (5 из 11). Пожалуй, теперь в королевском доме задумаются.

Команды фактически играли без ворот. Подопечные Реграри выстроили автобус перед собственным штрафным, испанцы вообще не находили свободное пространство. Фанаты "Ла Рохи" в соцсетях просили шанс для Ансу, однако Лучо не был бы собой, если бы прислушивался к СМИ и болельщикам. Следовательно, на поле появился Нико Уильямс вместо Асенсио. Но обострять продолжал только Дани Ольмо, пробивший над поперечиной метров с 20-ти. Тот же Ольмо пытался замкнуть опасный прострел от Нико.

Младший из братьев Уильямс прибавил скорости. После передачи 20-летнего вингера Мората с острого угла выстрелил параллельно с линией ворот. Потом Альваро уже катил под удар Нико, но вездесущий Амрабат заблокировал сферу. На второй компенсированной минуте до основного времени Унаи Симон решил пощекотать нервы своим партнерам. У Эз Абде были все шансы перехватить мяч после неудачного приема кипера Бильбао. Да, он не умеет играть ногами, и вряд ли уже научится. На 90+5 Ляпорт замикал в падении головой, а Буну эффектным сейвом перевел игру в овертайм. Четвертый при Луче в сборной. Предыдущие три были на Евро-2020 против Хорватии, Швейцарии и Италии.

Фати и Бальде вышли на восьмой минуте дополнительного времени. Буну продолжал веселить на выходах, возможно, заключил тайное пари с Симоном. В первом экстратайме интереснее выглядели испанцы, однако наилучший шанс упустил Шеддира. Проскочив мимо Родри и Бальде, нападающий итальянского Бари не сумел переиграть Симона фактически в упор. Унаи красиво парировал ногой. "Фурия" не доводила своих атак до ударов. Мората пасовал за лицевую, Нико и Бальде просто не находили адресатов. И все же Сарабия мог вырвать победу на 120+3, но попал в штангу после роскошной передачи Родри! Все схватились за головы и пошли готовиться к серии пенальти.

В футбольной лотерее больше повезло Марокко. Испанцев похоронили неудачные попытки Сарабии (штанга), Солера и Бускетса. Невероятный Буну взял два удара. Решающий пенальти реализовал Ашраф Хакими в стиле легендарного Паненки – 3:0. Один из фаворитов покидает ЧМ-2022! У Луиса Энрике теперь будет больше времени для стримов в Twitch. Если Лучо не продлит контракт, а это уже огромный вопрос, его может заменить Марселино, прогнозирует Marca. "Атласные львы" в четвертьфинале встретятся с победителем пары Португалия – Швейцария.