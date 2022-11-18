Бывший голкипер и тренер Днепра Николай Медин вспомнил опыт работы с Андреем Луниным, а также оценил перспективы вратаря Реала.

– Лунин – воспитанник харьковского футбола. Как он оказался еще в том, "старом" Днепре?

– Металлист распадался и Русолу сказали, что есть в Харькове способный молодой вратарь. Он заинтересовался, последовало приглашение. Попросили Славу Кернозенко, так-так он был у Лунина тренером в юношеской сборной, поговорить с родителями Андрея. В итоге Лунин приехал в Днепр.

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Условия были такие: играет он за команду U-19, с которой работал Кернозенко, а тренируется с командой U-21, где с вратарями работал я. Потом его перевели в главную команду, где "забарахлили" вратари. Помню, переживали за него. Гадали, потянет ли он психологически, такой резкий переход.

Но Дмитрий Михайленко принял тогда волевое решение. Лунин сыграл за дубль одну игру, а дальше играл уже за основную команду. До зимнего перерыва оставалось провести несколько игр. Лунин отстоял хорошо, как говорится, воспользовался своим шансом.

– Сильные стороны Лунина. И над чем ему еще следует работать?

– Что тут сказать? Парень очень трудолюбивый, целеустремленный. Сила Лунина – психологическая устойчивость. В любой игровой ситуации он ведет себя уравновешенно. Мы это видели в игре Реала против Барселоны. Лунин был спокоен и уверен, а это то, что предавало команде уверенность.

У него сильные ноги, хороший толчок, и на выходах он играет здорово. Единственное слабое место Лунина ‒ работа ногами в условиях прессинга. В таких ситуациях ему быстрее нужно работать с мячом и мгновенно принимать решение. Лунин действительно может достичь топ-уровня, но для этого он должен иметь постоянную игровую практику, возможность соперничать с лучшими на международной арене.

– Кто первый вратарь сборной? Кого бы вы рекомендовали тренерам, если бы входили в тренерский штаб?

– Первым номером в сборной должен быть тот, кто имеет постоянную игровую практику в клубе. Вратарь, который уверен в себе и не допускает "своих" ошибок, ведущих к пропущенным мячам.

– Каковы шансы Лунина стать первым номером в сборной?

– В надежности Лунина я не сомневаюсь. В Реал ведь просто так не зовут. Большой плюс в том, что он тренируется рядом с таким мастером, как Тибо Куртуа. Но все же игровую практику ничем не заменишь, – цитирует Николая Медина FanDay.

Напомним, из-за травмы Тибо Куртуа Андрей Лунин сыграл за Реал 6 матчей в текущем сезоне, пропустив 4 гола. Контракт украинца с клубом действует до лета 2024 года.

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