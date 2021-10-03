Лідер чемпіонату Іспанії – Реал – у матчі з Еспаньйолом міг оформити відрив у три очки від найближчого переслідувача – Атлетіко. Для цього підопічним Карло Анчелотті треба було зовсім небагато – перемогти, тим самим реабілітувавшись за ганебну домашню поразку від Шерифа у Лізі чемпіонів. Український голкіпер Андрій Лунін вже традиційно залишився у запасі, а "вершкові" взялись до справи. Перший удар гості завдали по воротах суперника вже на 4-й хвилині – Бензема з лінії штрафного майданчика пробив точнісінько у руки голкіперу. Ембарба у відповідь перевірив Куртуа – бельгієць у стрибку не без труднощів нівелював загрозу.

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На 14-й хвилині непоганий шанс змарнував Бензема: Вінісіус увірвався у штрафний майданчик Еспаньйола, відпасував на Каріма і француз вирішив обіграти половину оборони суперника. Удар таки відбувся, але був занадто слабким і точно в руки Дієго Лопесу.

"Папуги" все частіше почали огризатись і втікати у контратаки. На 17-й хвилині один з таких спринтів досяг успіху. Ембарба метеором промчав правим флангом, прострілив, Мілітао замешкався, зате встиг Рауль Де Томас, який у падіння буквально заніс м'яч у сітку.

Мадридці продовжували володіти ініціативою, однак свій сумбур біля воріт каталонців ніяк не могли перетворити у щось дійсно небезпечне. Напротивагу Реалу Еспаньйол грав дуже грамотно, не підпускав суперника до своїх воріт, а коли "вершковим" вдавалось туди потрапляти – просто видавлював їх за межі штрафного. Наприкінці тайму Томас міг подвоювати, але замешкався з ударом і впав. Арбітр епізод проігнорував і пенальті не призначив. За мить Ембарба знову продемонстрував дива дриблінгу на лівому фланзі і виклав під удар Томасу, але форвард пробив вкрай невдало – далеко від стійки. Мілітао перед свистком на перерву небезпечно пробивав головою після навісу зі штрафного, однак не влучив у ворота.

Одразу по перерві Мілітао замикав подачу з кутового і знову пробив повз стійку. На 61-й хвилині Алейш Відаль набрав швидкість в центрі поля і почергово – обігравши Модріча, прокинувши Начо поміж ніг – вийшов на Куртуа і подвоїв рахунок.

За 2 хвилини Серхі Дардер міг ставити крапку у матчі, але його вихід сам на сам завершився маленькою трагедією – м'яч після удару пройшов поруч зі стійкою. За трохи Бензема скоротив рахунок, але арбітр гол скасував, зафіксувавши порушення у нападі. Зрештою старання француза увінчались успіхом – в середині другої сорокап'ятихвилинки він повторив ідентичну спробу з першого тайму: дойшов до лінії штрафного майданчика, на лінії обіграв кількох захисників і лише тоді пробив. Цього разу – вдало.

Азар, який вийшов на поле після тривалого простою, забив за 5 хвилин до фінального свистка, але Бензема заліз в офсайд і рятівний гол скасували вдруге. Фінальний штурм плодів не приніс і мадридці зазнали першої поразки в чемпіонаті Іспанії у поточному сезоні.

Як наслідок, Реал з 17 очками у турнірній таблиці Ла Ліги залишається першим, а Еспаньйол набрав 9 пунктів і піднявся на дванадцяту сходинку.

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