Чемпионат Испании 2021/22, 8-й тур

Осасуна – Райо Вальекано – 1:0

Голы: М. Санчес, 90+1

Мальорка – Леванте – начало в 17:15

Кадис – Валенсия – начало в 19:30

Матч между Осасуной и Райо Вальекано открывал программу дня в Примере. На первый взгляд, это была неприметная встреча с испанского андеграунда, однако на самом деле памплонцы и мадридцы претендовали на Лигу чемпионов – первые в случае победы догнали бы Атлетико, который замыкал топ-4, а вторым для выхода на четвертую строчку хватало и ничейного счёта. В таких условиях матч обещал стать очень интересным.

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Впрочем, футболисты не оправдали ожидания фанатов. 90 минут команды провели по шесть ударов, всего два раза попав в створ. Острее была Осасуна, у которой был один хороший момент – Кике ворвался в штрафную и пробил в правый нижний угол. Дмитриевски спас Райо. К концу основного времени на табло горели "нули", выгодные для мадридцев, однако подняться в зону ЛЧ им не удалось. На 90+1-й минуте Ману Санчес влетел в штрафную и замкнул навес точным ударом – 1:0! Этот гол оказался победным для Осасуны.

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