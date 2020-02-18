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Реал може "поцупити" головного таланта Манчестер Сіті – сума потенційного трансферу вражає

17:12 3926 Читать на русском
Реал може "поцупити" головного таланта Манчестер Сіті – сума потенційного трансферу вражає
Зінченко та Фоден / Сайт Манчестер Сіті

Мадридський Реал заздалегідь готує список трансферних цілей на літо.

Молодий хавбек Манчестер Сіті Філ Фоден потрапив на радари "вершкових", стверджує Don Balon.

Зінченко – один із найбільш низькооплачуваних футболістів Манчестер Сіті

Зінедін Зідан особисто зацікавлений у підписанні англійця, бачачи у ньому заміну для Луки Модріча. Реал планує спокусити Манчестер Сіті шаленою сумою за 19-річного гравця – 80 млн євро. Самому Фодену готують підвищену зарплатню та більше ігрового часу, ніж він отримує на Етіхаді. Юний півзахисник провів 12 матчів у поточному сезоні АПЛ, здебільшого обмежуючись виходами на заміну.

Нагадаємо, рік тому Реал вже оформляв "крадіжку" іншого таланта Манчестер Сіті – півзахисник Браїм Діас покинув Англію заради запрошення мадридців.

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Теги
Англія Трансфери Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті Манчестер Сіті Філ Фоден Філ Фоден Трансфери Реал Мадрид
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