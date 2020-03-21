Реал может продать Йовича из-за нарушения карантина – на форварда претендуют клубы АПЛ

Мадридский клуб рассматривает вариант с продажей сербского форварда Луки Йовича, который недавно нарушил правила карантина.

Руководство Королевского клуба возмущено поведением игрока, который, несмотря на распространение пандемии коронавируса и объявленный карантин покинул Мадрид и отправился в Сербию.

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Вероятно, летом Реал предложит Йовича Челси и Тоттенхэму, информирует Daily Star. Оба клуба заинтересованы в приобретении 22-летнего нападающего.

Напомним, Йович перешел в Реал летом прошлого года из немецкого Айнтрахта за 60 млн евро. В текущем сезоне он сыграл за "бланкос" 24 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

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