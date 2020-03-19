Йович рискует оказаться за решеткой из-за своего дерзкого нарушения карантина

Нападающий Реала Лука Йович может получить суровое наказание за пренебрежение правилами безопасности в условиях пандемии коронавируса.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович заявил, что подобные выходки не допускаются даже состоятельным жителям страны.

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"То, что они известные спортсмены, и они богатые, не отменяет их наказания. Или они будут соблюдать закон или пойдут в тюрьму", – цитирует громкое заявление политика Sky Sports.

Напомним, Йович вместе с девушкой решил прогуляться родной Сербией, хотя всех игроков Реала заставили придерживаться строгой изоляции.

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