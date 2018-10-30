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Кавани близок к уходу из ПСЖ – клуб вынужден уменьшить зарплату уругвайцу

12:10 320 Читати українською
Кавани близок к уходу из ПСЖ – клуб вынужден уменьшить зарплату уругвайцу
Эдинсон Кавани / Фото ПСЖ

Нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани может покинуть клуб в ближайшее время.

Кавани сможет продлить контракт с парижским клубом, только если согласится на снижение зарплаты, сообщает издание Le10Sport.

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На такой шаг руководство ПСЖ побуждает соблюдение финансового фэйр-плей. На данный момент уругваец зарабатывает около 12 млн евро.

Текущий контракт Кавани с парижанами рассчитан до 2020 года.

Если уругвайца не устроит новое соглашение, он будет вынужден покинуть клуб. В его услугах заинтересованы такие европейские гранды как Наполи, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси, Ювентус, Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид.

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Трансферы Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Франция
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