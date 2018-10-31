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Наполи ведет переговоры с Кавани, – журналист

00:34 80 Читати українською
Наполи ведет переговоры с Кавани, – журналист
Эдинсон Кавани / фото из соцсетей

Нападающий ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может вернуться в чемпионат Италии.

Наполи планирует подписать своего бывшего игрока Эдинсона Кавани, сообщает Football Italia со ссылкой на репортера Карло Альвино.

Кавани близок к уходу из ПСЖ – клуб вынужден уменьшить зарплату уругвайцу

По информации источника, представители уругвайского футболиста провели первые переговоры с руководством итальянской команды. Встреча сторон прошла успешно.

Отмечается, что 31-летний футболист согласен на снижение зарплаты ради выступления за неаполитанцев. Семья Кавани до сих пор живет в Неаполе, где играл уругваец с 2010 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы мадридские Реал и Атлетико.

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Трансферы Италия Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Трансферы Чемпионата Италии Эдинсон Кавани Эдинсон Кавани Наполи Наполи
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