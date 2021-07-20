Нападник мадридського Реала Лука Йовіч може спробувати свої сили у Серії А.

Агент Луки Йовіча Фалі Рамадані контактував з Інтером стосовно можливої оренди, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Зазначимо, що боси Реала мають намір позбутись серба, аби поповнити клубний бюджет. Втім, пропозицій щодо повноцінного трансферу мадридці наразі не отримували.

До слова, останні півроку Йовіч провів у оренді в Айнтрахті, де відіграв 18 матчів та відзначився 4 голами та 2 результативними передачами.

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