Руководство Королевского клуба уже провело разговор с Карло Анчелотти. Наставник с пониманием отнесся к ситуации и готов работать с имеющимися исполнителями, утверждает Marca.

Ливерпуль сделал запрос в ПСЖ о трансфере Мбаппе

По данным источника, Реал летом будет пытаться подписать только настоящую суперзвезду. Речь идет о форвардах ПСЖ и дортмундской Боруссии – Килиане Мбаппе и Эрлинге Холанде соответственно. Если же осуществить хотя бы один из этих трансферов не удастся, Реал может совсем никого не подписать.

Напомним, мадридский клуб уже подписал Дэвида Алабу на правах свободного агента, который заменит Серхио Рамоса. Последний после 16 лет в Реале покинул Мадрид, так и не продлив контракт.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти