Керівництво Королівського клубу вже провело розмову з Карло Анчелотті. Наставник з розумінням поставився до ситуації і готовий працювати з наявними виконавцями, стверджує Marca.

Ліверпуль зробив запит у ПСЖ щодо трансферу Мбаппе

За даними джерела, Реал влітку буде намагатися підписати лише справжню суперзірку. Йдеться про форвардів ПСЖ та дортмундської Борусії – Кіліана Мбаппе та Ерлінга Холанда відповідно. Якщо ж здійснити бодай один із цих трансферів не вдасться, Реал може зовсім нікого не підписати.

Нагадаємо, мадридський клуб вже підписав Девіда Алабу на правах вільного агента, який замінить Серхіо Рамоса. Останній після 16 років у Реалі покинув Мадрид, так і не продовживши контракт.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти