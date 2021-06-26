Не Реалом единственным. Ливерпуль тоже положил глаз на Килиана Мбаппе, хотя трансфер и выглядит маловероятным.

Мерсисайдцы сделали запрос в парижский гранд по поводу доступности трансфера 22-летней звезды, утверждает Marca.

Перес сделал неоднозначное заявление относительно трансфера Мбаппе в Реал

Ответ ПСЖ был достаточно четким – летом клуб не планирует прощаться с Мбаппе. Скорее всего, Килиан сможет сменить прописку следующим летом. Сам француз стремится перейти только в Реал и неохотно воспринимает вариант с трансфером в Англию.

К слову, в прошлом сезоне Мбаппе провел за ПСЖ 47 матчей, в которых отметился 42-ю голами и 11-ю ассистами. Главным претендентом на футболиста остается мадридский Реал.

Анчелотті повернувся в Реал, щоб увійти в історію – козирі, головні дилеми та цікава реакція Лапорти