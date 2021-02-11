Немецкий клуб летом будет искать деньги для полноценного выкупа Луки Йовича, сообщает Republika.

Реал планирует кадровую чистку состава – позитивный сигнал для Лунина

Серб с первых матчей после возвращения демонстрирует высокий уровень, поэтому Айнтрахт настроен сохранить нападающего. Очевидно, у "орлов" нет 40 млн евро, которые требует Реал. На помощь немцам может прийти другой мадридский гранд – Атлетико. "Матрасники" еще в январе хотели приобрести Андре Силва, но в итоге ограничились арендой Муссы Дембеле. Вероятно, Атлетико вернется за португальцем в июне и станет еще одним участником трансферного треугольника. Айнтрахт получит за Силву 30-40 млн, которые сразу использует для выкупа Йовича у Реала.

Добавим, что звезда "орлов" провел в текущем сезоне 21 матч, отметился 18 голами и 5 ассистами. Статистика Йовича – 10 матчей и 3 гола (все после перехода в Айнтрахт).

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