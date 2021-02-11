Німецький клуб влітку шукатиме гроші для повноцінного викупу Луки Йовіча, повідомляє Republika.

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Серб з перших матчів після повернення демонструє високий рівень, тому Айнтрахт налаштований зберегти нападника. Вочевидь, у "орлів" немає 40 млн євро, які вимагає Реал. На допомогу німцям може прийти інший мадридський гранд – Атлетіко. "Матрацники" ще у січні хотіли придбати Андре Сілву, але в підсумку обмежилися орендою Мусси Дембеле. Імовірно, Атлетіко повернеться за португальцем у червні і стане ще одним учасником трансферного трикутника. Айнтрахт отримає за Сілву 30-40 млн, які відразу використає для викупу Йовіча у Реала.

Додамо, що зірка "орлів" провів у поточному сезоні 21 матч, відзначився 18 голами та 5 асистами. Статистика Йовіча – 10 матчів і 3 голи (усі після переходу в Айнтрахт).

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