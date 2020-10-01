Мадридский Реал минимально одолел Вальядолид в матче 4-го тура Ла Лиги. Смотрите видео гола и обзор матча Реал – Вальядолид на Футбол 24.

Скромные гости дали бой чемпиону Испании и почти не уступили по количеству ударов. Правда, качества этих ударов было мало, чтобы какая-то команда открыла счет в первом тайме. Великолепную игру демонстрировали голкиперы – Тибо Куртуа и Роберто Хименес.

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Судьбу поединка решил несколько курьезный гол Винисиуса на 65 минуте. Защитник Вальядолида в панике сам выкатил мяч бразильцу, а тот не промахнулся – 1:0 в пользу Реала.