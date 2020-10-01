После тяжелой выездной победы над Бетисом на выходных Зинедин Зидан прибегнул к ротации. На домашний матч против Вальядолида он оставил в запасе Менди, Карвахаля и Эдегора – норвежца на позиции атакующего хавбека сменил Иско, вместо травмированного Крооса в основе появился Модрич, а позицию правого фулбэка закрыл Одриосола. Лунин продолжил наблюдать за действиями Куртуа со скамейки, а вот Йович во втором матче подряд попал в старт.

Хозяева начали довольно спокойно. Настолько спокойно, что уже на 6-й минуте гости могли открыть счёт вследствие прострела на 11-метров под удар Вайсману – нападающий пробил с отскоком, но получилось слишком слабо. Этот момент заставил Реал проснуться, и уже на 10-й мадридцы могли открыть счёт: Йович продрался на левый край штрафной и выкатил пас на угол вратарской под удар Марсело, но его заблокировал Хави Санчес; на добивании сыграл Вальверде, пробив в левый нижний – Хименес парировал. На 18-й минуте "сливочные" упустили ещё одну возможность отличиться: Модрич отобрал мяч в центре и протащил его, отдал Иско, тот запустил Вальверде правым флангом, а Феде прострелил в штрафную на Йовича – Лука метров с 12-ти направил сферу над перекладиной!

После этого эпизода игра успокоилась. Мадридцы неплохо двигали мяч и прессинговали, однако в завершающей фазе ограничивались банальными подачами или вбеганиями – Вальядолид же огрызался контратаками. Одну из лучших на 28-й минуте запорол Плано, вместо выстрела с левого края штрафной выкатив неудачную поперечную передачу. "Бланкос" могли наказать за расточительность на 35-й, когда Йович получил своевременный пас от Модрича и выстрелил с левой половины штрафной, но мяч попал в сетку только с внешней стороны. Гости ответили двумя дальними ударами в исполнении Орельяны и Вальдо – первый отправился точно в руки Куртуа, а второй пролетел мимо ворот. В конце концов, в довольно спокойном темпе матч дошёл до перерыва.

Второй тайм Реал начал с невероятного момента: Йович замкнул подачу с углового ударом головой в левый нижний угол, Хименес отразил его перед собой, а Каземиро при добивании метров с пяти попал в перекладину! Вальядолид, однако, не собирался быть мальчиком для битья, огрызнувшись контратакой 3-в-3 с неточным пасом, опасным выстрелом Вальдо мимо дальнего угла на 53-й минуте и ударом Вайсмана с линии штрафной на 55-й – Куртуа спас Мадрид. Понимая, что лыжи не едут, Зинедин Зидан провёл тройную замену – Карвахаль вышел вместо Одриосолы, Винисиус сменил Йовича, а Иско уступил место на поле Асенсио.

Реал сразу же поджал. Первый "звоночек" прозвенел на 63-й минуте, когда Марсело убрал защитника, вошел в штрафную и пробил с правой (неудачно). На 65-й Мадрид забил: Винисиус перед штрафной отобрал мяч у Гонсалеса, протолкнул его на Вальверде, а Феде выкатил пас внутрь на Бензема – "круглый" двумя рикошетами от защитника улетел на Винисиуса, который стоял прямо перед Хименесом. Жуниор сразу же расстрелял ворота – 1:0!

Вальядолид не сдавался. На 69-й минуте Рауль Гарсия ворвался на левый край штрафной и с острого угла неожиданно пробил в ближнюю девятку. Куртуа парировал, а на 73-й минуте ещё и достал мощный дальний пастрил от Вальдо. Реал также не сидел без дела: на 75-й метров с 22-х Бензема стрелял под правую штангу (Хименес спас), а на 77-й минуте Карим выгрыз мяч в центре и вместе с Винисиусом убегал на ворота гостей – впрочем, в концовке эпизода француз исполнил очень плохой пас, позволив защитникам накрыть Жуниора. На 82-й неожиданный удар с дистанции в правую штангу нанес Модрич – даже Винисиус к нему оказался не готов, не сыграв на добивании.

В эндшпиле поединка обе команды могли изменить счёт. Вальядолид был ближе к голу – так, на 87-й минуте Эрвиас прошёл к правому углу штрафной и мощно пробил в ближнюю девятку, но мяч лишь задел внешнюю сторону сетки. У Реала ничего конкретного нельзя было вспомнить до 90+3-й минуты, когда Винисиус выскочил один на один с Хименесом, но неудачно пробил в руки голкиперу. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу мадридцев.