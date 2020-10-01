Мадридський Реал мінімально здолав Вальядолід у матчі 4-го туру Ла Ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу Реал – Вальядолід на Футбол 24.

Скромні гості дали бій чемпіону Іспанії і майже не поступилися за кількістю ударів. Щоправда, якості цих ударів було замало, щоб якась команда відкрила рахунок в першому таймі. Чудову гру демонстрували голкіпери – Тібо Куртуа та Роберто Хіменес.

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Долю поєдинку вирішив дещо курйозний гол Вінісіуса на 65 хвилині. Захисник Вальядоліда у паніці сам викотив м'яч бразильцю, а той не схибив – 1:0 на користь Реала.