Матч, как и онлайн-трансляция Реал – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:55. Это было третье противостояние "горняков" с мадридским грандом в истории. Чемпионы Украины не могли рассчитывать на целый ряд основных игроков, а "бланкос" потеряли своего вожака – Серхио Рамоса, который травмировался на выходных. Перед матчем с Шахтером команда Зизу сенсационно уступила Кадису и получила огромную порцию критики от испанской прессы. Больше всего досталось тренеру, который не угадал с ротациями, но против дончан – повторил любимый фокус, оставив на скамейке Бензема и Крооса. Субботнее Эль Классико оказалось важнее, чем Лига чемпионов.

Реал – Шахтер: видео голов

"Горняки" попали под высокий прессинг соперника с первых же минут встречи. Больше всего выделялись латерали Зидана – Марсело и Мэнди. Именно бразилец элегантной передачей пяткой вывел на удар Асенсио, который не сумел переиграть молодого Трубина ударом в ближний угол. Шахтер ответил быстрой контратакой на 11-й минуте. Модрич обрезался в центре поля, Марлос протянул сферу в штрафную хозяев и покатил на свободного Тете, а тот откровенно растерялся, затянув с завершением. В конце концов суперперспективный момент было потеряно.

Еще одна ошибка "бланкос" в середине поля должна завершиться голом Марлоса, но бразилец слабо пробил в Куртуа. Получив длинную передачу от Майкона, хавбек сборной Украины выскочил на свидание с бельгийским голкипером, который своевременно вышел из ворот. Очень достойно провел далеко не оптимальный состав Шахтера стартовый отрезок. Команда Каштру, похоже, взяла на вооружение тактику Кадиса – сознательно отдала мяч и быстро переходила в атаку, через один-два паса.

Чемпионы Украины заслуженно открыли счет на 29-й минуте благодаря прекрасным индивидуальным действиям Корниенко. Молодой защитник, который подменяет травмированного Исмаили, сместился в центр, проскочил мимо Милитао и Варана, а потом – еще и успел протолкнуть на Тете, избежав подката Марсело – бразильский вингер тонко исполнил под дальнюю штангу! Настоящий шок на лице Серхио Рамоса, который смотрел матч с трибуны. Дальше – очередной нокдаун для "бланкос". Не прошло и четырех минут, как Варан отмечается автоголом в борьбе с Дентиньо. Фактически взятие ворот вновь создал Тете, который влупил с правого угла штрафной, а Куртуа отбил перед собой.

Невероятно, но в конце первого тайма Шахтер забивает в третий раз! Соломон и Тете вдвоем разобрали провальную оборону хозяев. Бразилец пятой вернул мяч израильтянину, который без всякой опеки пробивал в нижний левый угол. Зидан иронично улыбается – тотальное фиаско Реала до перерыва. Мадридская Марка не верит своим глазам: "Скандал в Вальдебебас".

Зизу бросает в бой Карима Бензема, но отставание сокращает не француз. Очередным шедевром пополнилась коллекция Модрича. Хорватский хавбек проскочил двух и вколотил в ближнюю девятку метров с 20-ти. "Горняки" рано прижались к собственным воротам, за что и поплатились. Впрочем подопечные Каштру не собирались складывать оружие. Сначала Марлос едва не протолкнул сферу мимо Куртуа, а затем должен был оформлять дубль Тете. Последний откликнулся на передачу Корниенко с лицевой, но не попал в ближний. Почти сразу Мадрид забивает во второй раз. Винисиусу хватило секунд после выхода на замену, чтобы отличиться результативным ударом. Бразилец не оставил шансов Трубину в ближнем бою. Провалилась на этот раз оборона гостей, проспав рывок 20-летнего вингера.

Тете оставляет Мадрид в игре, не реализовав выход на свидание с Куртуа. Бразильцу классно ассистировал Соломон. Два-три стопроцентных момента потерял Шахтер на старте второго тайма. Марлос издевательски перебросил Куртуа на 75-й, получив сферу от неутомимого Тете, но рефери фиксирует офсайд – все справедливо. Реал отвечал полумоментами – Мэнди стреляет головой в боковую сетку, Хочолава блокирует запоздалый удар Винисиуса, который пытался перехитрить весь мир.

Вальверде вроде бы сравнял счет на 92-й мощным ударом с линии штрафной, но рефери после просмотра видеоповтора фиксирует офсайд у Винисиуса, который закрывал обзор Трубину! Фантастическая развязка с исторической победой Шахтера – 2:3. "Горняки" впервые обыгрывают Реал, да еще и на выезде.

