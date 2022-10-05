Самые юные болельщики Шахтера могут и не знать, что дончане в Лиге чемпионов когда-то обходились без матчей против Манчестер Сити или Реала. Три сезона подряд "горняки" провели в одной группе с "горожанами", а следующие три – с "королевским клубом". Противостояние с англичанами получилось достойным, но подарило всего одно чудо при трех разгромах.

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С испанцами "оранжево-черные" играли намного веселее. В 2020 году команда Луиша Каштру умудрилась одержать две победы (3:2, 2:0), причем в Мадриде наш чемпион выставил резервный состав. В 2021-м же под руководством Роберто Де Дзерби удалось выдать мощный матч на Бернабеу. Реал выиграл (2:1), однако именно в том поединке Мудрик впервые заявил о себе на всю Европу.

А еще можно вспомнить 3:4 с Реалом во Львове в 2015-м, хотя были еще и 0:5 в Киеве и 0:4 в Испании. Сегодняшняя встреча тоже может завершиться как очередной сенсацией, так и новым побоищем "горняков". До старта нынешней ЛЧ никто не сомневался во втором варианте, однако Шахтер поразил весь мир.

Тотально омоложенная команда, почти без легионеров, с тренером без опыта в топ-клубах разгромила РБ Лейпциг на его поле (4:1), отправив в отставку Доменико Тедеско (полуфиналиста ЛЕ, между прочим) – а затем отстояла результативную ничью с мощным Селтиком (1:1). При этом Швед забил два гола в первом же матче и едва не заработал пенальти во втором, Конопля расцвел на позиции левого фулбека, а Мудрик стал самой вкусной трансферной булочкой Европы.

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Надо признать – подопечным Игора Йовичевича чрезвычайно повезло со случайными первыми голами в Лейпциге и с расточительством шотландцев. Хватало грубых ошибок в обороне. Проблемы возникают даже в УПЛ. Тем не менее, успех "горняков" не является случайным – и сегодня он имеет шансы повториться.

Шахтер благодаря реактивности Мудрика и его химии с Судаковым и Коноплей остается чрезвычайно опасным на контратаках. Вся игра дончан в еврокубках построена на том, чтобы организовать рывок вингеров на пространство. Этот процесс поставлен и отработан – в том же поединке с РБ Лейпцигом большая часть голов в ворота Гулачи залетела вследствие хитрых перемещений с выходом из-под прессинга и заполнением зон завершения.

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Почему это может сработать с Реалом? Во-первых, потому что мадридцы на чужой половине поля не оказывают интенсивного прессинга, что на руку Шахтеру. Во-вторых, "королевский клуб" работает с высокой линией обороны – центрбеки могут даже пойти в атаку, что открывает простор для забросов на ход Мудрику.

В-третьих, "сливочные" всегда относятся к групповому этапу ЛЧ без особой мотивации. Тем более, за неделю до Класико. Всем этим дончане уже неоднократно пользовались.

В поединках с Селтиком и РБ Лейпцигом подопечные Карло Анчелотти играли в невысоком темпе, позволяя прессинговать себя и в целом сделав немного во всех аспектах. Тем не менее, в Шотландии мадридцы устроили разгром за 21 минуту второго тайма, а немцев прибили двумя голами за 11 минут перед финальным свистком. В обоих случаях статистика демонстрировала невысокие количественные показатели Реала – впрочем, Мадрид брал качеством.

Да, Реал прессингует эпизодически, но центрхавы идеально читают игру, забирая все ничейные мячи и очень редко ошибаясь. Да, Реал внешне выглядит вялым, но стабильно завершает матч с более 30-35 владениями в 10+ передач. В ворота Селтика "сливочные" забили после 37 пасов без потерь, например. Реал всегда доминирует по темпу игры, по продвижениям, по касаниям в штрафной и тому подобное.

В этом и заключается сложность задачи Шахтера. Чтобы выбежать в контратаку, надо дождаться ошибки гранда. Мадридцы будут предоставлять шансы, но большую часть встречи их соперники бегают за мячом, теряя силы и стройность тактических построений.

Впрочем, Осасуна на выходных доказала, что с "бланкос" вполне можно цепляться за очки. Даже если на поле есть Бензема. Шахтер ничем не хуже памплонцев, поэтому шанс на сенсацию не такой уж и низкий.

Кадровая ситуация

Команде Карло Анчелотти точно не помогут травмированные Куртуа и Себальос, а значит сегодня в основе Реала сыграет Лунин. Кроме того, под вопросом участие Модрича – Лука только восстановился от повреждения, а впереди Эль-Класико. Marca уверена, что хорват выйдет в старте, однако Карло Анчелотти заявил о сомнениях относительно его готовности. Все остальные игроки – в строю.

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Шахтер прилетел в Мадрид с новичком Назариной, но без травмированного Корниенко. Других проблем с составом у Игора Йовичевича нет.

Ориентировочные составы на матч Реал Мадрид – Шахтер

Реал Мадрид: Лунин – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Чуамени, Кроос, Модрич – Вальверде, Бензема, Винисиус

Шахтер: Трубин – Тейлор, Бондар, Матвиенко, Конопля – Степаненко, Бондаренко – Швед, Судаков, Мудрик – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Букмекеры максимально скептически настроены относительно шансов Шахтера на победу, да и на ничью коэффициент колеблется между 8.0 и 8.5. Иного никто и не ожидал. Карло Анчелотти снова выпустит основной состав (потому что он его почти не меняет), Бензема выйдет заряженный, а Винисиус будет мучить Тейлора. Без валидола этот матч лучше не смотреть.

Шансы на ничью есть и они совсем не мизерные. Дончане однозначно способны создать Реалу проблемы. Тем не менее, мы поставим на победу "сливочных" – просто потому, что было бы наивно прогнозировать что-то другое.

Сенсации на то и сенсации, чтобы быть неожиданными, однако по факту разница между уровнем команд просто космическая. Да и фарт вечным не бывает – его запасы исчерпаны "горняками" еще в предыдущих двух турах.

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