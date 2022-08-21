Еще две недели назад никто не переживал за Реал в этом сезоне, однако начало оказалось неоднозначным. Сначала мадридцы с большим трудом дожали скромную Альмерию (2:1), а затем потеряли Каземиро – в таких условиях соперники "сливочных" почувствовали шанс отобрать очки у чемпиона. Первой такую ​​возможность получила Сельта, принимавшая подопечных Карло Анчелотти у себя дома на "Балаидосе".

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Галисийцы неплохо начали встречу, потревожив Куртуа уже на 3-й минуте дальним выстрелом Оскара Родригеса. Тибо спокойно справился. В целом, старт встречи выглядел ровно – Реал выглядел спокойным. Тем более неожиданным стал пенальти в пользу гостей, назначенный на 13-й минуте матча. После подачи с углового Алаба пробивал по воротам с близкого расстояния, а Тапия заблокировал мяч рукой. Арбитр после вмешательства VAR указал на "отметку", а Бензема реализовал 11-метровый – 0:1.

Казалось, что на этом судьба противостояния решена. Впрочем, Сельта не сдалась. Регулярно убегая в контратаки, хозяева заработали свой пенальти на 22-й минуте! Мадридцев подвел Милитао, отставленной рукой зацепив скидку от Пасиенсии. Яго Аспас с "отметки" выстрелил в левую девятку, не оставив шансов Куртуа, хотя бельгиец угадал угол. 1:1!

Окрыленная этим успехом Сельта провела середину первого тайма на очень высоком уровне, организовав несколько хороших атак. В частности, на 29-й минуте Галан ускорился левым флангом, вошел в штрафную и пробил с ходу, однако мяч срезался. На 32-й Серви перехватил передачу Вальверде и мощно пробил метров с 20-ти – мяч пролетел рядом с дальней штангой! Мимо нее же сфера промелькнула и после замыкания навеса Галана.

Реал мало что создавал впереди, но перед перерывом жестоко наказал середняка за расточительство. На 41-й минуте Модрич получил пас слева от Алабы, прошел вдоль линии штрафной и эффектным выстрелом со средней дистанции пробил над головой защитника – точно в дальнюю девятку! Шедевр. 1:2! Именно с этим счетом команды отправились отдыхать, хотя на последних секундах Винисиус мог забивать третий гол ударом с острого угла. Тапия спас.

В начале второго тайма Сельта получила сразу три классных возможности вернуться в игру. На первых же секундах после перерыва Куртуа ошибся при передаче, выкатив мяч точно в ноги сопернику, однако галисийцы не смогли разобраться в этой ситуации. Еще через две минуты Аспас чуть не опрокинул Тибо подачей с нулевого угла – голкипер в последний момент перевел сферу над перекладиной. На 53-й минуте Пасиенсия получил вброс из аута, расшатал в штрафной Менди и пробил в ближний – немного неточно!

Сельта настолько обнаглела, что начала проводить затяжные перекаты на чужой половине поля. Это и погубило Сельту. На 56-й минуте мадридцы перехватили одну из передач, после чего Модрич вырезал гениальный пас низом метров на 40 – он отправился точно между двух защитников на ход Винисиусу. Жуниор побежал один на один и легко переиграл Марчесина. 1:3.

Сельта даже после этого имела шанс отыграться в результате подачи с углового на 63-й минуте. Айду замыкал ее с пределов вратарской, но направил мяч над перекладиной. После этого Мадрид решил закрыть игру. Чуамени на 66-й минуте перехватил мяч и разогнал контратаку пасом на Винисиуса, а тот запустил разрезную передачу на Бензема. Карим поскользнулся и не смог ее принять, однако тем самым француз пропустил сферу под удар Вальверде – Феде же с правого угла штрафной выстрелил точно под дальнюю штангу. 1:4! Разгром.

Еще через две минуты Бензема мог и дубль оформить, приняв классный пас от Модрича и пробив с разворота низом. Марчесин парировал ногой. После этого "сливочные" несколько расслабились. Деморализованная Сельта не смогла этим воспользоваться, а Реал на 86-й минуте еще и пенальти заработал – Мальо срезал Бензема после того, как Карим откликнулся на заброс от Рюдигера. "11-метровый" дали реализовать свежему Азару. Эден взял разбег и бахнул в левый нижний – и не забил! Марчесин парировал.

Наконец, финальный свисток зафиксировал разгром галийсийцев со счетом 4:1. Команда Карло Анчелотти начинает сезон с двух побед. Непростых, но заслуженных.

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