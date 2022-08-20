"С тобой, дорогой Казе, было невозможно не потеть в любой ситуации. Ты не давал нам расслабиться даже в турецкой бане. Встреча там была еще той мукой: ты просил кого-то идти, а там были чуть ли не упражнения на велотренажерах и с весами. Это предупреждение для новых коллег. Ведь с тобой даже турецкая баня была спортзалом. Ты позволял прилечь только тогда, когда приходило время упражнений на прессе.

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Я буду скучать по тебе. Исключительный профессионал. Топ-игрок. Боец, который спасал меня неоднократно… Но прежде всего хороший человек. Черт, мы написали историю! Что за легендарный период? Сейчас наши пути расходятся, но дружба остается. Могу тебя в этом уверить. Желаю всего лучшего, скоро увидимся. Счастья", – обнародовала письмо Крооса к Каземиро Marca.

К слову, в понедельник, 22 августа, бразилец проведет прощальную пресс-конференцию в Мадриде. В этот же день Манчестер Юнайтед, после двух туров занимающий в турнирной таблице АПЛ последнюю строчку, сыграет с Ливерпулем.

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