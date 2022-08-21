Ще два тижні тому ніхто не переживав за Реал у цьому сезоні, однак початок виявився неоднозначним. Спочатку мадридці з великими труднощами дотиснули скромну Альмерію (2:1), а потім втратили Каземіро – в таких умовах суперники "вершкових" відчули шанс відібрати очки у чемпіона. Першою таку можливість отримала Сельта, яка приймала підопічних Карло Анчелотті у себе вдома на "Балаїдосі".

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Галісійці непогано розпочали зустріч, потривоживши Куртуа вже на 3-й хвилині дальнім пострілом Оскара Родрігеса. Тібо спокійно впорався. В цілому, старт зустрічі виглядав рівно – Реал виглядав спокійним. Тим більш неочікуваним став пенальті на користь гостей, призначений на 13-й хвилині матчу. Після подачі з кутового Алаба пробивав по воротах з близької відстані, а Тапія заблокував м'яч рукою. Арбітр після втручання VAR вказав на "позначку", а Бензема реалізував 11-метровий – 0:1.

Здавалося, що на цьому доля протистояння вирішена. Втім, Сельта не здалась. Регулярно тікаючи в контратаки, господарі заробили свій пенальті на 22-й хвилині! Мадридців підвів Мілітао, який відставленою рукою зачепив скидку від Пасієнсії. Яго Аспас з "позначки" вистрілив у ліву дев'ятку, не залишивши шансів Куртуа, хоча бельгієць вгадав кут. 1:1!

Окрилена цим успіхом Сельта провела середину першого тайму на дуже високому рівні, організувавши кілька хороших атак. Зокрема, на 29-й хвилині Галан прискорився лівим флангом, увійшов у штрафний і пробив з ходу, однак м'яч зрізався. На 32-й Серві перехопив передачу Вальверде й потужно пробив метрів з 20-ти – м'яч пролетів поруч з дальньою стійкою! Повз неї ж сфера промайнула і після замикання навісу Галана.

Реал мало що створював попереду, але перед перервою жорстоко покарав середняка за марнотратство. На 41-й хвилині Модріч отримав пас зліва від Алаби, пройшов вздовж лінії штрафного й ефектним пострілом із середньої дистанції пробив над головою захисника – точно в дальню дев'ятку! Шедевр. 1:2! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати, хоча на останніх секундах Вінісіус міг забивати третій гол ударом з гострого кута. Тапія врятував.

На початку другого тайму Сельта отримала одразу три класні нагоди повернутись у гру. На перших же секундах по перерві Куртуа помилився при передачі, викотивши м'яч точно в ноги супернику, однак галісійці не змогли розібратись у цій ситуації. Ще за дві хвилини Аспас ледь не перекинув Тібо подачею з нульового кута – голкіпер в останню мить перевів сферу над поперечкою. На 53-й же хвилині Пасієнсія отримав вкидання з аута, розхитав у штрафному Менді й пробив у ближній – трохи неточно!

Сельта настільки знахабніла, що почала проводити затяжні перекати на чужій половині поля. Це і погубило Сельту. На 56-й хвилині мадридці перехопили одну з передач, після чого Модріч вирізав геніальний пас низом метрів на 40 – він відправився точно між двох захисників на хід Вінісіусу. Жуніор втік віч-на-віч і легко переграв Марчесіна. 1:3.

Сельта навіть після цього мала шанс відігратись внаслідок подачі з кутового на 63-й хвилині. Айду замикав її з меж воротарського, але спрямував м'яч над поперечкою. Після цього Мадрид вирішив закрити гру. Чуамені на 66-й хвилині перехопив м'яч і розігнав контратаку пасом на Вінісіуса, а той запустив розрізну передачу на Бензема. Карім послизнувся й не зміг її прийняти, однак тим самим француз пропустив сферу під удар Вальверде – Феде ж з правого кута штрафного вистрілив точно під дальню стійку. 1:4! Розгром.

Ще за дві хвилини Бензема міг і дубль оформити, прийнявши класний пас від Модріча й пробивши з розвороту низом. Марчесін парирував ногою. Після цього "вершкові" дещо розслабились. Деморалізована Сельта не змогла цим скористатись, а Реал на 86-й хвилині ще й пенальті заробив – це Мальйо зрізав Бензема після того, як Карім відгукнувся на закидання від Рюдігера. "11-метровий" дали реалізувати свіжому Азару. Еден взяв розбіг і бахнув у лівий нижній – і не забив! Марчесін парирував.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгром галісійців з рахунком 4:1. Команда Карло Анчелотті починає сезон з двох перемог. Непростих, але заслужених.

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