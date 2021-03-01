Реал Мадрид – Реал Сосьедад: стартовые составы на матч Ла Лиги
21:03 - Читати українською
В рамках 25-го тура Ла Лиги мадридский Реал принимает Реал Сосьедад. Андрей Лунин снова остался в запасе.
Матч 25-го тура Ла Лиги Реал Мадрид – Реал Сосьедад начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция доступна на сервисе "MEGOGO"
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Стартовые составы
Реал Мадрид:
Реал Сосьедад:
Реал на выезде минимально победил Аталанту, играя в большинстве весь матч – Малиновский получил восемь минут
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