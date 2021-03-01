Реал Мадрид – Реал Сосьєдад: стартові склади на матч Ла Ліги
21:03 - Читать на русском
В рамках 25-го туру Ла Ліги мадридський Реал приймає Реал Сосьєдад. Андрій Лунін знову залишився у запасі.
Матч 25-го туру Ла Ліги Реал Мадрид – Реал Сосьєдад розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляція доступна на сервісі "MEGOGO".
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Стартові склади
Реал Мадрид:
Реал Сосьєдад:
Реал на виїзді мінімально переміг Аталанту, граючи у більшості весь матч – Маліновський отримав вісім хвилин
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