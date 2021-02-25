Аталанта в прошлом году дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, а в текущем сезоне вполне могла повторить достижение – и это несмотря на номинально тяжёлый жребий, который свёл команду с Реалом. Мадридцы сейчас очень нестабильны, но ещё большей проблемой коллектива стали травмы. Через них в Бергамо "сливочные" отправились без девяти футболистов основы – Зинедин Зидан не мог рассчитывать на Рамоса, Марсело, Карвахаля, Вальверде, Одриосолу, Милитао, Родриго, Азара и Бензема.

Джан Пьеро Гасперини в этой встрече решил приберечь Малиновского в запасе, доверившись Пессине. Не только он мог жаловаться на судьбу – на скамейке также остался и лидер Иличич. Кроме того, из-за травмы игру пропускал Хатебур, которого заменил Меле. На всех остальных позициях вышли основные исполнители.

В первые 15 минут матча на поле было откровенно скучно. Команды демонстрировали посредственный темп и поочередно владели мячом без обострения. Никто не хотел рисковать. На таком фоне довольно иронично выглядел эпизод на 18-й минуте, когда все неожиданно отказались от осторожности: Реал раскатал шикарную атаку с потенциальным выходом Мэнди 2-в-1, а Фройлер в попытке выбить мяч срезал француза (а тот успел пробросить сферу перед контактом) – это был не пенальти, но прямая красная! Аталанта осталась в меньшинстве. Через 12 минут отсутствие Ремо компенсировал выход Пашалич вместо Сапаты.

Реал не сразу воспользовался численным большинством. Тот же перспективный штрафной после фола Фройлера завершился ударом Иско в стенку и добиванием Васкеса по воробьям. На 25-й минуте хороший проход левым флангом только в штрафную удался Начо – центрбэк пробил в дальнюю девятку, но получилось неточно. Вот, собственно, и всё, чтобы создали команды до заключительной части первого тайма. Его середина оказалась катастрофически медленной и скучной.

В принципе, и на последних минутах тайма чего-то невероятного болельщики не увидели. В основное время явно голевых моментов не возникло, но команды раскрылись и начали бить по воротам. Так, на 37-й Иско с разворота нанёс удар метров с 11-ти – мяч медленно прошёл мимо левой штанги. На 39-й он же заметил в свободной зоне перед штрафной Винисиуса, а тот сразу же пробил – выше ворот. Аталанта огрызнулась выстрелом Муриеля на 41-й с линии полукруга, однако Луис поспешил – сфера пролетела в метре от левого угла.

Лучший шанс открыть счёт имел Реал. Это произошло уже в компенсированное к первому тайму время: Винисиус красиво обыграл Толои и получил по ногам, арбитр назначил штрафной, а подачу Крооса с него Варан замкнул ударом головой метров с шести – Голлини парировал грудью! В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Во втором тайме Реал уже явно попытался реализовать своё преимущество в количестве. Мадридцы сразу зажали Аталанту на её трети и начали создавать моменты: так, уже на 48-й минуте Модрич должен был открывать счёт ударом метров с 15-ти после паса от Асенсио – впрочем, мяч прошёл в сантиметрах от левой штанги! На 53-й же забивать должен был Винисиус, который принял подачу с левого фланга на линию вратарской и выстрелил вторым касанием – сфера пролетела над перекладиной! Кроме того, у "сливочных" прошло несколько хороших атак без завершения. Хозяева же даже к мячу не касались.

Джан Пьеро Гасперини попытался освежить команду, выпустив на 56-й минуте Иличича, а Зинедин Зидан уже на 57-й бросил в бой Мариано. Казалось, что теперь игра раскроется, но получилось наоборот – Реал продолжил владеть инициативой и раскатывать атаки, но Аталанта качественно закрылась на своей трети. Как следствие, до 85-й минуты болельщики увидели только слабый удар Модрича внешней стороной стопы, выстрел Асенсио со штрафного в руки Голлини и удар Крооса с дистанции мимо дальней девятки.

Зинедин Зидан понимал идейный кризис своих подопечных, но усилить игру было уже никем. Главный тренер "сливочных" вынужден был бросать в бой молодых Дуро и Аррибаса, а Джан Пьеро Гасперини на 86-й ответил выходом Паломино и Малиновского – причём Руслан заменил свежего Иличича. Не успели новички сделать первое касание к мячу, как Реал неожиданно открыл счёт: Менди получил передачу от Модрича и метров с 24-х нанёс красивый обводящий удар в правый нижний угол – 0:1!

В компенсированное время Аталанта не смогла провести хотя бы какой-то удар по воротам, а вот Мадрид ещё мог и удвоить преимущество. К сожалению для гостей, выстрел Каземиро с отскока метров с шести успели заблокировать. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Реала.