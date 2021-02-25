Как известно, 28-летний австриец решил покинуть Баварию, в системе которой находится с 2008-го. Основными претендентами на Алабу называют Реал, Барселону и ПСЖ.

Алаба официально объявил об уходе из Баварии

Недавно Дэвид встретился с руководством парижан, а сейчас стали известны условия, которые выдвинул футболист потенциальным претендентам на него. Во-первых, Алаба хочет зарабатывать невероятную для нынешних реалий сумму (450 тысяч евро в неделю, то есть 22 млн в год). Во-вторых, австриец согласится только на 5-летний контракт.

И, наконец третье. Игрок пока еще Баварии требует гарантий игры в полузащите, ведь именно там он чувствует себя наиболее комфортно, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN.

Заметим, в футболке мюнхенцев Алаба 9 раз стал чемпионом Германии и дважды победил в ЛЧ.

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