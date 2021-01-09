У Барселоны все еще хватает кадровых проблем, но это в основном касается центра защиты. В середине поля Рональд Куман все основательнее делает ставку на треугольник Бускетс-Педро-Де Йонг. А вот в атаке сегодня с первых минут вышли одни звезды – помогать Месси были призваны Гризманн и Дембеле.

Непохоже было, чтобы кто-то делал ставку на быстрый мяч. Игра началась в невысоком темпе, но уже на второй минуте Тер Штегену пришлось продемонстрировать свое мастерство. Гранада разогнала классную контратаку, которую выстрелом из-за пределов штрафной завершал Пуертас. Марк-Андре перевел на угловой.

Каталонцы привычно забрали мяч под свой контроль, но особой остроты не наблюдалось. Однако андалусийцы сами привезли гол в собственные ворота. Бускетс отдавал передачу на Месси, но Сольдадо опрометчиво подправил его на Гризманна. Антуан находился в офсайде, но в подобных эпизодах это правило не действует – француз легко переиграл голкипера и открыл счет.

Барса могла сразу забивать второй. Это Дембеле стрелял с линии штрафной – рядом с дальней штангой. В общем команды не радовали опасными моментами или яркой игрой. В какой-то момент больше всего интереса вызывали Умтити и Дест. Они почти одновременно получили болезненные удары. Француз и так заменил в составе Араухо, который травмировался на разминке. К счастью, для обоих все обошлось лишь испугом.

Подтвердил реноме самого острого игрока в составе гостей Пуертас. Антонио убежал на свидание с голкипером каталонцев, но забить не смог. К тому же был офсайд. А через пять минут Барса забила во второй раз. Месси оказался на ударной позиции, качнул защитника и закрутил в ближнюю девятку – ассист у Гризманн. Под конец тайма Лео еще и дубль оформил, забив ударом со штрафного. Как ни старался выстроить стенку Руй Сильва, а все равно пропустил. Еще и во "вратарский" угол.

На второй тайм Гранада вышла с тремя новыми игроками. Глобально это ничего не изменило. Гости держали мяч, а хозяева не очень этому препятствовали. На 56-й минуте Lе Йонг самостоятельно протащил мяч метров 30 и мощно пробил. Мяч полетел над перекладиной.

Очень уверенно чувствовали себя каталонцы. Им даже не приходилось прилагать сверхусилия, чтобы увеличивать свое преимущество. Четвертый гол – это приговор для защиты андалузцев. Бускетс забросил на Дембеле, а тот переправил в штрафную на Гризманна. Антуан обработал и следующим касанием пробил под дальнюю штангу. И все это практически в статике. Сопротивление футболистов Гранады был чисто номинальным.

Дело было сделано. И с лихвой. Рональд Куман это тоже прекрасно понимал и начал снимать с игры лидеров, сделав две двойные замены с интервалом в 8 минут. Сначала поле покинули Месси и Де Йонг, а за ними последовали отдыхать Дембеле и Педри.

Обычно в подобных ситуациях уступающая команда пытается организовать хотя бы гол престижа. Сегодня о Гранаде этого сказать нельзя. Этому, конечно, не способствовала игра в меньшинстве. Это Вальехо на 78-й получил прямую красную за фол на Брейтвейте.

Благодаря этой победе Барселона набрала 34 очка и поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, у Реала лишь на два пункта больше, но есть матч в запасе. Что касается Гранады, то "красно-белые" остались седьмыми – 24 пункта.