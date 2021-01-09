Реал Сосьедад в матче 18-го тура чемпионата Испании на выезде уступил Севилье. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Очередной тур чемпионата Испании в субботу открывала сверхпринципиальная дуэль соседей по турнирной таблице – Севильи и Реал Сосьедада. Нервионцы в случае успеха могли сравняться с соперником по очкам, не отпуская конкурентов в отрыв, в то время как "бело-голубые" благодаря победе закрепились бы на третьей строчке Примеры.

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Хозяева вышли вперед уже в самом начале матча: Алехандро Ремиро выбежал на встречу Фернандо Режесу и пытался помешать голу, однако сфера отскочила к Юссефу Эн-Несири и последнему оставалось только подставить ногу. В следующей атаке Диего Карлос, пытаясь помешать сопернику, красиво срезал в собственные ворота и сравнял счет.

"Красно-белые" не сбавляли обороты и впоследствии забили снова: неугомонный Эн-Несири буквально прорвался сквозь частокол ног защитников Сосьедада и точно пробил мимо голкипера. На 15-й минуте счет в матче уже был ничейным: статус-кво восстановил Александр Исаак удачно замкнув подачу с углового.

Сразу после перерыва Эн-Несири оформил хет-трик: после прострела с правого фланга от Лукаса Окампоса марокканец дезориентировал голкипера и в борьбе с защитником уже в падении поразил ближний угол ворот.

Победа позволила Севилье набрать 30 очков – команда Хулена Лопетеги осталась шестой, сравнявшись по очкам с Реал Сосьедадом и вплотную приблизилась к Барселоне, которая идет четвертой. Однако, в севильцев есть еще две игры в запасе.

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