Реал Мадрид – Интер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:55 - Читати українською
Реал Мадрид в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимает Интер. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
45' live
25’ Карим Бензема
33’ Серхио Рамос
Лаутаро Мартинес 35’
25’ Карим Бензема
33’ Серхио Рамос
35’ Лаутаро Мартинес
Матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид – Интер начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
Конте: Я был близок к тренерскому кресла Реала
Стартовые составы
Реал Мадрид:
Интер:
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