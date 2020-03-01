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Реал Мадрид – Барселона: где смотреть Эль Класико

11:40 88 Читати українською
Реал Мадрид – Барселона: где смотреть Эль Класико
Реал Мадрид – Барселона: где смотреть матч онлайн 1 марта 2020

Реал и Барселона встретятся в 26-м туре чемпионата Испании. Где смотреть матч Реал Мадрид – Барселона онлайн и на каком канале, читайте на "Футбол 24".

 

Матч чемпионата Испании Реал – Барселона состоится 1 марта в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид – Барселона: прогноз на Эль Класико

Матч Реал Мадрид – Барселона онлайн в прямом эфире будет транслировать телеканал "Футбол 2", начиная с 21:55. Кроме того, игру можно посмотреть на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Барселона подходит к Эль Класико в статусе лидера Примеры. Каталонцы набрали 55 очков и опережают Реал на 2 пункта. Мадридцы занимают вторую позицию Ла Лиги, а их отрыв от Атлетико и Севильи составляет 10 баллов.

Поединок первого круга должен был состояться еще 26 октября, однако в связи с политической ситуации в Каталонии поединок был сыгран только 18 декабря. Тогда на Камп Ноу команды разошлись миром – 0:0.

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Испания Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Класіко телевидение
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