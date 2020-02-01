Реал минимально переиграл Атлетико и оторвался от Барселоны на вершине Примеры

Мадридское дерби в центральном матче 22 тура Примеры завершилось в пользу "сливочных" – 1:0. Единственный гол забил Карим Бензема. Обзор встречи читайте на "Футбол 24".

Реал набрал прекрасную форму, а на прошлых выходных вырвался на вершину Примеры. Атлетико наоборот в последнее время не впечатлял и выпал из топ-4 в турнирной таблице. Сегодня на Сантьяго Бернабеу встретились две лучшие обороны испанского чемпионата, а главные звезды каждой из команд (Азар и Фелиш) остались в лазарете. Недавно мадридские оппоненты встречались в финале Суперкубка Испании – победу праздновали "сливочные".

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Со стартовым свистком инициативой завладел Реал. Подопечные Зидана создали первую остроту после стандартов: удар Модрича заблокировали, а Рамос дважды неточно замкнул подачи с флангов. Хозяева продолжали контролировать мяч, хорошо контрпрессинговали, но голевых моментов не создавали.

Атлетико, в свою очередь, неплохо выбегал к чужим воротам. Если справа Карвахаль и Вальверде надежно защищались, то слева "матрасники" находили свободные зоны. Прорыв Врсалько завершился отличным шансом для Витоло – мяч после рикошета отскочил к форварду, но тот из выгодной позиции выстрелил по центру ворот в Куртуа. Еще был хороший момент у Корреа – с острого угла попал в штангу.

Ближе к перерыву гости выровняли игру, исполнили несколько стандартов подряд, остро простреливали в штрафную. Перспективный контрвыпад с Корреа в главной роли также не стал результативным, ведь Анхель, вырвавшись на свидание с голкипером, снова пробил мимо цели. Оборона Реала со всем справилась, а атака ответила только слабым ударом Модрича.

Зинедин Зидан сделал серьезные изменения на второй тайм: вместо Крооса и Иско вышли Винисиус и Васкес. Перестановки принесли дивиденды. Структура "сливочных" стала шире, они вернули себе полное владение мячом.

Мощный выстрел Вальверде парировал Облак, но на 56-й минуте Реал вышел вперед. Винисиус классно отдал по флангу на Менди, тот прострелил в центр штрафной на Бензема, а Карим, выиграв у конкурентов позицию, в касание переправил мяч в сетку.

Диего Симеоне ответил появлением Лемара и новичка Карраско, однако на ход поединка не повлиял. Хозяева долго не выпускали соперника за центр поля. Правда, опасных моментов было мало – Облак легко справился с ударом Винисиуса. Атлетико со временем пришел в себя, но Реал сохранял высокую организацию игры, не позволяя подойти к собственным владениям.

До финального свистка "сливочные" держали ситуацию под контролем и сами больше атаковали. Менди и Модрич пробили очень далеко от цели, а очередной удар Винисиуса был точным, но слабым – Облак в порядке. На последних минутах гости попытались что-то придумать и спасти матч, однако Реал довел дело до логического завершения.

"Королевский клуб" выиграл мадридское дерби, набрал 49 очков и закрепил лидерство. Барселона отстает уже на 6 пунктов, хотя и имеет игру в запасе. Атлетико с 36 баллами в активе остался на 5 месте.