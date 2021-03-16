Реал Мадрид – Аталанта: Малиновский попал в стартовый состав на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Реал Мадрид в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ принимает Аталанту. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Реал Мадрид – Аталанта начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдет на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Реал Мадрид – Аталанта: анонс ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Первый мтач завершился минимальной выездной победой "сливочных". Руслан Малиновский начнёт встречу в Мадриде с первых минут.
Стартовые составы
Реал Мадрид: Куртуа – Начо, Варан, Рамос, Менди – Модрич, Вальверде, Кроос – Васкес, Бензема, Винисиус
Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Асенсио, Марсело, Иско, Родриго, Дуро
Аталанта: Спортьелло – Толои, Ромеро, Джимшити – Меле, Пессина, де Роон, Госенс – Малиновский, Пашалич – Муриэль
Запасные: Росси, Голлини, Паломино, Ламмерс, Кальдара, Руджери, Гисланди, Миранчук, Иличич, Сапата
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