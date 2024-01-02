Перес планирует переманить в Реал двух лучших форвардов современности - Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Как информирует Le Parisien, президент "бланкос" намерен закрыть сделку по Мбаппе как можно скорее – в самое ближайшее время форвард ПСЖ получит от Реала предложение о контракте. В мадридском клубе надеются получить ответ от француза к середине января.

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Согласно источнику, если быстрого ответа от Мбаппе не последует, боссы Реала перейдут к запасному плану и сосредоточат усилия по переманиванию Эрлинга Холанда из Манчестер Сити. Тем самым Реал навсегда покончит с идеей заполучить Мбаппе.

В другом инсайде Le Parisien говорится, что Перес желает видеть в составе своей команды как Холанда, так и Мбаппе. В новости не уточняется, хочет ли президент Реала воплотить эту мечту в реальность в 2024 году.

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