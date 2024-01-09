Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про пропозицію Королівського клубу, який навіть встановив дедлайн для відповіді. Однак Мельхор Руїс спростував це, поділившись із COPE's El Partidazo усією актуальною інформацією щодо можливого переїзду Мбаппе в столицю Іспанії.

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За інформацією джерела, наразі Реал не робив жодної пропозиції 25-річному форварду, навіть переговори не ведуться. Відповідно немає і жодних дедлайнів для відповіді. Мадрид кардинально змінив сценарій своєї поведінки. Тепер Мбаппе не є ціллю, на яку кинуть усі сили. У розпорядженні команди є Беллінгем, Вінісіус і Родріго, а влітку прибуде ще й Ендрік.

Мельхор пояснив, що зараз позиція клубу полягає в тому, що він чекає кроків від гравця. Якщо Мбаппе справді хоче грати за Реал, то він повинен про це заявити. Водночас Мадриду буде мало просто слів Кіліана, адже той уже порушував свою обіцянку, підписавши новий контракт з ПСЖ два роки тому.

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Окрім того, Реал не буде брати участь в аукціонах за француза. Вибравши Мадрид, Мбаппе доведеться відмовитися від рівня своїх заробітків. Королівський клуб не буде платити йому стільки ж, скільки платить ПСЖ. Також Мельхор дав зрозуміти, що це може бути останній шанс для француза перейти в клуб, за який мріяв грати з дитинства.