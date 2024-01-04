"Мы счастливы вернуться домой с трофеем. Я очень мотивирован на этот год, это очень важно. У нас есть титулы, за которые мы должны бороться. Мы уже выиграли один, это завершено.

Рекордный гол Мбаппе в видеообзоре матча ПСЖ – Тулуза – 2:0

Мое будущее? Я еще не принял решение и не сделал выбор. Благодаря соглашению, которое я заключил с президентом (Насером Аль-Хелаифи) этим летом, независимо от моего решения, нам удалось защитить все стороны, сохранить спокойствие клуба перед будущими вызовами, что является самым важным. В 2022 году я не мог определиться до мая. Если я приму решение, то не буду тянуть, это не имеет смысла", – цитирует Мбаппе RMC Sport.

О чем именно идет речь в соглашении, о котором упомянул Килиан, неизвестно. Напомним, что действующий контракт француза с ПСЖ истекает летом 2024 года. Сейчас Мбаппе может вести официально переговоры с любым клубом.

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