Шахтер заранее объявил свои финансовые требования к желающим купить Михаила Мудрика.

Реал уже отказался от борьбы за 21-летнюю звезду "горняков", утверждает Todo Fichajes.

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Мадридцы считают абсолютно нерациональными цифры, которые звучат в прессе и от представителей Шахтера. Ассистент директора по футболу дончан Карло Николини вообще намекнул на космические 90 млн евро! Продолжить торги по Мудрику настроены только 3 клуба – Арсенал, Манчестер Сити и Ювентус.

Добавим, что в текущем сезоне вингер Шахтера провел 12 матчей, оформив 7+7. Контракт Михаила с "горняками" рассчитан до конца 2026 года, цена по Transfermarkt составляет 15 млн евро.

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