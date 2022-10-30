Шахтар заздалегідь оголосив свої фінансові вимоги до охочих придбати Михайла Мудрика.

Реал вже відмовився від боротьби за 21-річну зірку "гірників", стверджує Todo Fichajes.

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Мадридці вважають абсолютно нераціональними цифри, які лунають у пресі та від представників Шахтаря. Асистент директора з футболу донеччан Карло Ніколіні взагалі натякнув на космічні 90 млн євро! Продовжити торги за Мудрика налаштовані лише 3 клуби – Арсенал, Манчестер Сіті та Ювентус.

Додамо, що в поточному сезоні вінгер Шахтаря провів 12 матчів, оформивши 7+7. Контракт Михайла з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року, ціна за Transfermarkt складає 15 млн євро.

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