Реал злякався неадекватних апетитів Шахтаря за Мудрика – залишились 3 реальні претенденти
Шахтар заздалегідь оголосив свої фінансові вимоги до охочих придбати Михайла Мудрика.
Реал вже відмовився від боротьби за 21-річну зірку "гірників", стверджує Todo Fichajes.
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Мадридці вважають абсолютно нераціональними цифри, які лунають у пресі та від представників Шахтаря. Асистент директора з футболу донеччан Карло Ніколіні взагалі натякнув на космічні 90 млн євро! Продовжити торги за Мудрика налаштовані лише 3 клуби – Арсенал, Манчестер Сіті та Ювентус.
Додамо, що в поточному сезоні вінгер Шахтаря провів 12 матчів, оформивши 7+7. Контракт Михайла з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року, ціна за Transfermarkt складає 15 млн євро.
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