На матче Селтик – Шахтер посетили скауты Манчестер Сити, сообщил журналист Экрем Конур.

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Отмечается, что они следили за выступлением Михаила Мудрика, который стал главным героем встречи, забив гол и спас "горняков" от поражения. Более того, вингер создал убийственный момент для Сикана, который не смог забить, в сверхважный момент не попав в ворота.

В сезоне 2022/23 Михаил Мудрик сыграл за Шахтер 11 матчей. Забил 6 голов и отдал 7 ассистов (в Лиге чемпионов – 5 поединков, 3 гола, 2 передачи). Контракт украинца с "горняками" рассчитан до конца 2026 года.

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