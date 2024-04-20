Центр обороны в нынешнем сезоне был главной проблемной зоной Реал, а летом команду покинет еще и Начо. Поэтому Мадрид хочет сделать качественное подписание на место, которое освободит действующий капитан.

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По информации Tuttosport, Карло Анчелотти хочет видеть в своем распоряжении Алессандро Бастони. Интер неохотно отпускает своих лидеров, но возможность получить огромный прирост капитала, может убедить принять предложение Реала. Речь идет о трансфере примерно за 80 миллионов евро.

К слову, в свое время Интер покупал Бастони у Аталанты за 31 млн. В нынешнем сезоне 25-летний итальянец провел в составе "нерадзурри" 33 матча во всех турнирах, в которых забил гол и отдал три ассиста.

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