Центр оборони в нинішньому сезоні був головною проблемною зоною Реал, а влітку команду покине ще й Начо. Тож Мадрид хоче зробити якісне підписання на місце, яке звільнить чинний капітан.

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За інформацією Tuttosport, Карло Анчелотті хоче бачити у своєму розпорядженні Алессандро Бастоні. Інтер неохоче відпускає своїх лідерів, але можливість отримати величезний приріст капіталу, може переконати прийняти пропозицію Реала. Йдеться про трансфер приблизно за 80 мільйонів євро.

До слова, свого часу Інтер купував Бастоні в Аталанти за 31 млн. У нинішньому сезоні 25-річний італієць провів у складі "нерадзуррі" 33 матчі у всіх турнірах, в яких забив гол та віддав три асисти.

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