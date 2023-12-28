Мадридцы хотят закрыть вратарский вопрос на долгий срок, а потому уже ищут нового первого номера, который сможет заменить Тибо Куртуа.

Реал взялся за поиски нового голкипера, поскольку контракт Тибо Куртуа завершается летом 2026 года, сообщает AS. Речь идет о замене бельгийцу после завершения его соглашения со "сливочными".

Лунин услышал вердикт от Анчелотти по поводу конкуренции с Кепой

Главной проблемой для Мадрида является то, что Андрей Лунин неопределен со своим будущим в Реале. Даже если украинец выиграет конкуренцию у Кепы, после того, как Куртуа восстановится, место первого номера будет занято. Поэтому если Лунин будет настаивать на трансфере, Реал может его заменить своим воспитанником, Франом Гонсалесом, который выступает в составе молодежки.

Есть вариант с выкупом Кепы Аррисабалаги, который сейчас конкурирует с Луниным. Впрочем, Челси не готов отпускать вратаря даром, а потому мадридцам придется потратиться. Третьей опцией является уругвайский вратарь Рендалл Родригес (Пеньяроль).

Реал хочет заранее определиться, кто займет место в воротах после ухода Куртуа, поэтому спешить в этом вопросе не собирается.

Напомним, что действующее соглашение Лунина с Реалом действует до 2025 года. В текущем сезоне Андрей сыграл в девяти матчах за "сливочных".

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