Главный тренер Реала Карло Анчелотти определился по поводу того, кто будет играть в воротах: Лунин или Кепа.

Наставнику мадридцев добавилось головной боли, поскольку удачные выступления украинского вратаря пошатнули иерархию, которой придерживались с начала сезона. Карло Анчелотти пришлось пересмотреть свой план относительно того, кто будет основным голкипером у Реала.

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Как сообщает Defensa Central, итальянский специалист еще во время матча против Алавеса (1:0, 21 декабря) решил, что будет делить игровое время между Кепой и Андреем Луниным. Несмотря на то, что статистика украинца улучшилась, он все равно не станет "железным" первым номером мадридцев.

Напомним, что действующее соглашение Лунина с Реалом действует до 2025 года. В текущем сезоне Андрей сыграл в девяти матчах за "сливочных".

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