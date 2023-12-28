Мадридці хочуть закрити воротарське питання на довгий термін, а тому вже шукають нового першого номера, який зможе замінити Тібо Куртуа.

Реал взявся за пошуки нового голкіпера, оскільки контракт Тібо Куртуа завершується влітку 2026 року, повідомляє AS. Йдеться про заміну бельгійцю після завершення його угоди з "вершковими".

Лунін почув вердикт від Анчелотті щодо конкуренції з Кепою

Головною проблемою для Мадрида є те, що Андрій Лунін невизначений зі своїм майбутнім у Реалі. Навіть якщо українець виграє конкуренцію в Кепи, після того, як Куртуа відновиться, місце першого номера буде зайняте. Тож якщо Лунін наполягатиме на трансфері, Реал може його замінити своїм вихованцем, Франом Гонсалесом, який виступає у складі молодіжки.

Є варіант із викупом Кепи Аррісабалаги, який зараз конкурує з Луніним. Втім, Челсі не готовий відпускати воротаря задарма, а тому мадридцям доведеться витратитись. Третьою опцією є уругвайський воротар Рендалл Родрігес (Пеньяроль).

Реал хоче заздалегідь визначитись, хто посяде місце у воротах після відходу Куртуа, тому поспішати в цьому питанні не збирається.

Нагадаємо, що чинна угода Луніна з Реалом діє до 2025 року. В поточному сезоні Андрій зіграв у дев'яти матчах за "вершкових".

Жирона для ще одного українця – недооцінена зірка Руху, доленосна місія Смалійчука