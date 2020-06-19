Реал и Валенсия поддержали экс-тренера Барселоны, у которого обнаружили страшную болезнь

Обе команды перед началом матча 29-го тура Ла Лиги не остались в стороне от беды Хуана Карлоса Унсуэ.

Капитан мадридцев Серхио Рамос вышел на поединок, держа в руках специальную футболку, посвященную Унсуэ. "Желаем мужества, Унсуэ. Мы с тобой", – такая надпись была на футболке Реала в поддержку бывшего тренера Барселоны.

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Как известно, вчера Хуан Карлос Унсуэ рассказал о наличии неизлечимой болезни. 53-летнему специалисту диагностировали боковой амиотрофический склероз – раньше такой же болезни умер бывший защитник сборной Нидерландов Фернандо Риксен.

К слову, поединок завершился убедительной победой Реала, который продолжает преследовать Барселону в турнирной таблице Ла Лиги.

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